На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!

Маркетплейс OZON запустил раздел по продаже люксовых вещей и товаров из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, на OZON появится новая витрина с товарами люксовых брендов под названием Fashion Lux, которая будет доступна и на сайте, и в мобильном приложении. Ассортимент будет строиться из товаров примерно 350 зарубежных компаний, в том числе ушедших из России — к примеру, Balenciaga, Bottega Veneta (французский конгломерат Kering), Maison Margiela (итальянская OTB Group), ALAIA (швейцарская Richemont) и другие. В поисковой выдаче такие товары будут отмечены специальным значком.

Как пишет «Коммерсантъ», продавцами таких товаров на «озоне» станут, в том числе, зарубежные мультибрендовые поставщики, которые имеют право на дистрибуцию, а их доставка до покупателя будет занимать плюс-минус три недели.

Российские продавцы тоже смогут предлагать товары в категории Fashion Lux, однако источник указывает на острую проблему с контрафактом — около 80% товаров на люксовом рынке сегодня не являются оригинальными. С помощью каких механизмов OZON будет гарантировать оригинальность в разделе Fashion Lux, пока неизвестно. Главный его конкурент — Wildberries — пока не предлагает подобных товаров. 

3
Источник:
Коммерсантъ
