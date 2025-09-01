На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!

Маркетплейс OZON запустил раздел по продаже люксовых вещей и товаров из-за рубежа. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как пишет «Коммерсантъ», продавцами таких товаров на «озоне» станут, в том числе, зарубежные мультибрендовые поставщики, которые имеют право на дистрибуцию, а их доставка до покупателя будет занимать плюс-минус три недели.
Российские продавцы тоже смогут предлагать товары в категории Fashion Lux, однако источник указывает на острую проблему с контрафактом — около 80% товаров на люксовом рынке сегодня не являются оригинальными. С помощью каких механизмов OZON будет гарантировать оригинальность в разделе Fashion Lux, пока неизвестно. Главный его конкурент — Wildberries — пока не предлагает подобных товаров.