На OZON появился новый способ потратить деньги. Просто отдал и забыл



Популярный маркетплейс Популярный маркетплейс OZON внедрил новую опцию — чаевые для работников ПВЗ. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно источнику, теперь любой пользователь OZON может оставить чаевые сотруднику своего пункта выдачи. Возможность доступна при оформлении или получении заказа, а также спустя неделю после его выдачи.Сумма может быть любой, но не меньше 10 рублей. При этом оставлять чаевые необязательно, их можно включать и выключать вручную в приложении OZON. А еще их можно сделать автоматическими, то есть выбранная вами сумма будет списываться при каждой выдаче товара.OZON утверждает, что чаевые «сразу направляются на счёт сотрудника». Взимает ли он свою комиссию с этой суммы, не уточняется.