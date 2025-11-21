Top.Mail.Ru

На OZON появился новый способ потратить деньги. Просто отдал и забыл

Популярный маркетплейс OZON внедрил новую опцию — чаевые для работников ПВЗ. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно источнику, теперь любой пользователь OZON может оставить чаевые сотруднику своего пункта выдачи. Возможность доступна при оформлении или получении заказа, а также спустя неделю после его выдачи.

Сумма может быть любой, но не меньше 10 рублей. При этом оставлять чаевые необязательно, их можно включать и выключать вручную в приложении OZON. А еще их можно сделать автоматическими, то есть выбранная вами сумма будет списываться при каждой выдаче товара.

OZON утверждает, что чаевые «сразу направляются на счёт сотрудника». Взимает ли он свою комиссию с этой суммы, не уточняется. 

Источник:
Telegram
