На OZON появился новый способ потратить деньги. Просто отдал и забыл

Популярный маркетплейс OZON внедрил новую опцию — чаевые для работников ПВЗ. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.
Сумма может быть любой, но не меньше 10 рублей. При этом оставлять чаевые необязательно, их можно включать и выключать вручную в приложении OZON. А еще их можно сделать автоматическими, то есть выбранная вами сумма будет списываться при каждой выдаче товара.
OZON утверждает, что чаевые «сразу направляются на счёт сотрудника». Взимает ли он свою комиссию с этой суммы, не уточняется.