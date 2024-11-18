На Ozon пришли пираты из 90-х. Те самые, что сидели в ларьках с кассетами и дисками

Александр



На Ozon начали открыто продаваться пиратские диски с фильмами и музыкой. Продавцы даже могут не заморачиваться с заводской штамповкой, они вручную записывают контент на CD-R, DVD-R и BluRay.

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Пираты продают как самописные диски, так и произведённые на заводе. Судя по отзывам, полиграфия довольно качественная, на качество записей люди тоже не жалуются. Цены высокие: один CD стоит около 500 рублей, двойной CD около тысячи, DVD и BluRay тоже в пределах тысячи (при том, что пустые носители стоят в десять раз дешевле).



Зачастую предлагается полная дискография артиста или группы, файлы ужаты в формат MP3. Судя по ассортименту, продавцы ориентируются на покупателей, которые до сих пор слушают музыку и смотрят фильмы на дисках (например, с помощью всеядных стационарных дисковых проигрывателей). К слову, такие плееры тоже продаются на маркетплейсах, причём не старые, а разработанные недавно и потому обладающие современными фичами (например, поддержкой подключения к телевизору через разъём HDMI и передачи звука через Bluetooth).



Расцвет продаж пиратских дисков пришёлся в России на конец девяностых и начало нулевых, затем силами правообладателей и полиции пиратство было почти побеждено. Также изменились способы приобретения фильмов и музыки — те, кто не хотел платить за контент, качали его с файлообменников и торрентов, а сейчас многие оформляют подписки на музыкальные сервисы и видеостриминги, это относительно дёшево, и отпадает необходимость хранить у себя огромный объём данных.

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Комментарии

+108
amigos
Скоро аудиокассеты будут продавать.
Сегодня в 15:49
#
+7
Space400
Их слушать не на чем уже хотя может не в курсе
Сегодня в 16:51
#
tellurian
+2063
tellurian
Люди сами не могут скачать и записать диск? 🤦‍♂️😱
В хорошем качестве на один cd-r 💿 не много влезет.
Кроме того, сейчас в 90-95% машинах есть usb и можно туда вставить флешку.
Если нужно дома, то есть компьютер и через него можно подключить к чему угодно.
Для чего покупать диски?
Сегодня в 16:52
#
+723
jkttim tellurian
Сколько вопросов и мало ответов :))))
Сегодня в 16:55
#

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