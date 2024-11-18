На Ozon пришли пираты из 90-х. Те самые, что сидели в ларьках с кассетами и дисками





На Ozon начали открыто продаваться пиратские диски с фильмами и музыкой. Продавцы даже могут не заморачиваться с заводской штамповкой, они вручную записывают контент на CD-R, DVD-R и BluRay. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пираты продают как самописные диски, так и произведённые на заводе. Судя по отзывам, полиграфия довольно качественная, на качество записей люди тоже не жалуются. Цены высокие: один CD стоит около 500 рублей, двойной CD около тысячи, DVD и BluRay тоже в пределах тысячи (при том, что пустые носители стоят в десять раз дешевле).Зачастую предлагается полная дискография артиста или группы, файлы ужаты в формат MP3. Судя по ассортименту, продавцы ориентируются на покупателей, которые до сих пор слушают музыку и смотрят фильмы на дисках (например, с помощью всеядных стационарных дисковых проигрывателей). К слову, такие плееры тоже продаются на маркетплейсах, причём не старые, а разработанные недавно и потому обладающие современными фичами (например, поддержкой подключения к телевизору через разъём HDMI и передачи звука через Bluetooth).Расцвет продаж пиратских дисков пришёлся в России на конец девяностых и начало нулевых, затем силами правообладателей и полиции пиратство было почти побеждено. Также изменились способы приобретения фильмов и музыки — те, кто не хотел платить за контент, качали его с файлообменников и торрентов, а сейчас многие оформляют подписки на музыкальные сервисы и видеостриминги, это относительно дёшево, и отпадает необходимость хранить у себя огромный объём данных.