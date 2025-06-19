На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!

Популярный маркетплейс OZON помечает некоторые товары собственным баннером «Оригинал», который может вводить пользователей в заблуждение. В справке есть пояснения о правилах применения такого обозначения, но понятнее от них точно не становится — скорее даже наоборот.
Дело в том, что OZON вкладывает в шильдик «Оригинал» иное значение. Если он добавлен к товару, похожему на продукцию Apple, то совсем не является подтверждением, что товар действительно произведен самой Apple. Такой значок всего лишь означает, что продавец предоставил маркетплейсу все необходимые документы от производителя:
«Метка «Оригинал» означает, что продавец подтвердил право на продажу товаров конкретного бренда или товар был закуплен у официальных поставщиков», — цитата со страницы справки OZON.
Чтобы видеть только оригинальные товары, поддержка OZON рекомендует в фильтрах выбрать нужный бренд и включить тумблер «Оригинальный товар». Чтож, вводим в поиск «AirPods», в фильтрах выбираем бренд Apple и включаем тумблер. Вот что получилось:
Могут ли оригинальные наушники Apple продаваться за 2000 рублей или даже за 3800 рублей? Нет, мы видим всё те же до боли знакомые карточки подделок AirPods из Китая. По нажатию на значок появляется баннер «Продавец подтвердил свое право на продажу товаров бренда», однако в 2022 году Apple ушла из России и едва ли выдаст российскому продавцу подобные документы — они просто-напросто будут ее компрометировать. Прямые поставки от Apple прекратились даже для больших сетевых ритейлеров, не говоря уже о мелких продавцах на маркетплейсах.
Любопытно, что даже на странице поддержке OZON демонстрирует скриншоты ленты с явно не оригинальными товарами Apple, отмеченные значком оригинальности (они стоят слишком дешево).
Чтобы не попасть на подделку, сам OZON также советует обращать внимание на цену товара (она не должна быть намного ниже рыночной) и на отзывы (частые негативные оценки могут означать подделку). В свою очередь можно посоветовать «Озону» пересмотреть свою систему пометок товаров, чтобы она меньше вводила в заблуждение покупателей. Например, пометка «Проверенный продавец» вместо «Оригинал» более соответствовала бы пояснению самого маркетплейса.
Ранее мы также нашли на OZON поддельные SSD-диски Samsung, продавцы которых выдают их за оригинальные уже не первый месяц.