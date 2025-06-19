На OZON вовсю продаются подделки Apple с пометкой «Оригинал». Как так вообще может быть?!

Популярный маркетплейс OZON помечает некоторые товары собственным баннером «Оригинал», который может вводить пользователей в заблуждение. В справке есть пояснения о правилах применения такого обозначения, но понятнее от них точно не становится — скорее даже наоборот.

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