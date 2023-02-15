На ПК появился долгожданный эксклюзив PlayStation 5 — шутер Returnal. Его уже можно скачать с торрентов
Александр Кузнецов —
Шутер от третьего лица Returnal перестал быть эксклюзивом для консоли PlayStation 5, сегодня состоялся его релиз на ПК и приставке Steam Deck в магазине Steam. Графика в сравнении с консольной версией улучшилась, поскольку в игру добавили поддержку трассировки лучей, а также технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR2.
На YouTube появился ролик, в которой сравнивается графика Returnal на PlayStation 5, компьютере и консоли Steam Deck. PlayStation 5 легко вытягивает игру при разрешении Quad HD на 60 кадрах в секунду, а Steam Deck не справляется должным образом с максимальными настройками, показывает просадку до 20 FPS. На компьютере достаточно видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 для получения 50 FPS при активации режима DLSS, но без трассировки лучей, а карта уровня RTX 4070 Ti выжимает из неё до 100 FPS даже с трассировкой.
Хакер с ником InsaneRamZes сообщил об успешном взломе Returnal уже через 28 минут после релиза игры в Steam. За это время он успел скачать её, снять защиту, слегка модифицировать, собрать портативный репак и выложить его на торрентах. Steam не продаёт игры в России, поэтому тем, кто захочет во что бы то ни стало приобрести Returnal, не останется ничего кроме пиратства.
Как скачать Returnal
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