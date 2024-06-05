На ПМЭФ Авито презентовал арт-объект в честь Года семьи — трехметровую «Лошадку, доброго друга из детства»

Георгий
Арт-объект представляет собой разноцветную лошадь-качалку, разрисованную детскими игрушками и товарами, ассоциирующимися со счастливым детством и процессом взросления. Например, на арт-объекте можно найти детские коляски, футбольные мячи, велосипеды и самокаты, книжки и музыкальные инструменты и другие вещи. Арт-объект вдохновлен миллионами сделок, которые совершили российские родители на Авито, покупая товары для своих детей.

Авито

Арт-объект под названием “Лошадка, добрый друг детства”, был представлен на Петербургском Международном Экономическом Форуме в первый день основной программы, 6 июня. Трехметровая разноцветная лошадка выполнена в технике “Танграм” и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской лошадки-качалки. Лошадка призвана показать собой целый мир детства и товаров, которые сопровождают жизнь российских семей, пока взрослеют дети  —  от колясок и погремушек до футбольных мячей и роботов-конструкторов. Создан арт-объект был в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра. Интересное художественное решение заключается также в том, что некоторые детские товары, которыми украшен арт-объект, обретают объем и проявляются в реальном мире.

“Одной из главных площадок для решения повседневных задач российских семей является наша платформа: так, за прошлый год родители совершили примерно 25 млн сделок — это значит что почти каждая семья совершила покупки на Авито. Наша уникальность  —  в возможности для родителей купить нужные вещи у таких же мам и пап с детьми. Дети быстро растут, и у многих семей остаются новые вещи с бирками и нераспакованные товары, которыми они даже не успели воспользоваться. Такие товары благодаря Авито находят своих владельцев. Кроме того, многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие предметы, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации. Эти продажи крайне важны: одним людям они помогают экономить, другим — освободить пространство в доме. При этом важно отметить, что зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость, так, сейчас на нашей платформе бесплатно предлагаются около 85 тысяч детских товаров. Это становится возможным, потому что социальная ориентированность зашита в ДНК бизнес-модели Авито,”  —  отметил Иван Гуз, управляющий партнер Авито.
Авито

Около 25 млн сделок совершили российские семьи через Авито в разделе товаров для детей в 2023 году  —   это значит, что почти каждая российская семья использует Авито для решения своих повседневных задач. По данным аналитиков платформы, приблизительная экономия общего бюджета всех российских семей с помощью Авито за 2023 год составила более 15 млрд рублей – столько сохранили россияне, покупая товары для детей на Авито.

По данным Авито, за три года (2023 год к 2020 году) продажи товаров для детей на платформе увеличились на 43,5%. Самый значительный рост произошел в подкатегории «Игрушки» — 79%.
Продажи новых детских товаров за этот период выросли сильнее, чем продажи товаров, бывших в употреблении — на 66% против 34% роста продаж товаров “с рук”. При этом детские товары “с рук” на Авито покупают чаще, чем новые, однако доля новых также значительна и составляет 35%. Самая быстрорастущая подкатегория среди товаров, которые родители покупают друг у друга, — это игрушки, продажи которых с 2020 года увеличились на 81%. А в новых товарах россияне стали покупать больше детских колясок: их продажи выросли на 41%. На 59% выросли покупки в категории новой детской мебели и товаров для школы.

Арт-объект будет демонстрироваться все дни работы Форума, а после переберется на постоянное место экспонирования на одну из площадок Санкт-Петербурга, которая пока определяется.
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