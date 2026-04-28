На PS4 и PS5 введена ежемесячная проверка лицензий игр

Служба поддержки Sony подтвердила изменение механизма проверки лицензий цифровых копий игр. Об этом пишет «Газета.ру».

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, теперь проверка будет осуществляться один раз в 30 дней на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, для чего устройства должны быть обязательно подключены к интернету. Если соединение отсутствует более месяца, доступ к части приобретенных игр может быть временно ограничен до восстановления соединения.После повторного подключения к сети лицензия проверится автоматически и доступ к контенту восстановится. Сообщается, что нововведение коснется только цифровых копий игр, приобретенных после мартовского обновления системы. Любопытно, что некоторым пользователям сотрудники поддержки эту информацию подтверждают, а другим — опровергают. Официально и публично Sony об изменениях не заявляла.