На PS4 и PS5 введена ежемесячная проверка лицензий игр

Олег

Служба поддержки Sony подтвердила изменение механизма проверки лицензий цифровых копий игр. Об этом пишет «Газета.ру». 

Согласно источнику, теперь проверка будет осуществляться один раз в 30 дней на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, для чего устройства должны быть обязательно подключены к интернету. Если соединение отсутствует более месяца, доступ к части приобретенных игр может быть временно ограничен до восстановления соединения. 

После повторного подключения к сети лицензия проверится автоматически и доступ к контенту восстановится. Сообщается, что нововведение коснется только цифровых копий игр, приобретенных после мартовского обновления системы. Любопытно, что некоторым пользователям сотрудники поддержки эту информацию подтверждают, а другим — опровергают. Официально и публично Sony об изменениях не заявляла. 
Источник:
Газета.ру
Комментарии (2)

kardigan
Когда едешь в отпуск и берёшь приставку с собой🤣
Сегодня в 11:41
myname32
хороший отпуск у тебя 🤣
час назад в 14:20
