Modern Warfare 2

Activision анонсировала ремастер сюжетного режима Call of Duty: Modern Warfare 2. Игра стала временным эксклюзивом PlayStation 4 и уже вышла во всем мире, кроме российского PS Store. На Xbox One и ПК релиз состоится 30 апреля.



Разработчики в официальном Твиттере Call of Duty Russia заявили, что это полностью вымышленная кампания 2009 года, воссозданная в HD качестве, но несмотря на это SIE приняла решение не выпускать игру в российском PS Store. Вероятно на такое решение производитель PkayStation пошел из-за скандальной миссии «No russians». 

Старт предзаказов на других платформах начнется в ближайшее время. Обновленная Modern Warfare 2 получила поддержку 4K-разрешения на консолях, а на ПК сообщается о неограниченном фреймрейте и поддержке ультрашироких мониторов. В ремастере улучшили качество текстур, анимаций и аудиоэффектов.

Напомним, в релизе будет доступна только сюжетная кампания оригинального шутера, а в комплекте с игрой продаётся контент для многопользовательского режима Modern Warfare 2.



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