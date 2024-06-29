На пути iPhone-гейминга возникла большая и странная проблема. Что делать — непонятно

Олег

Пользователи iPhone и iPad не проявляют особого интереса к мобильным версиям игр первого эшелона. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, аналитики Appfigures провели исследование рынка мобильных игр и выяснили, что усилия Apple по переносу ААА-тайтлов на смартфоны и планшеты не приносят ожидаемых результатов. Оказывается, пользовательский спрос на игры «консольного» уровня не очень-то и велик.

Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac 

В отчете сообщается, что ААА-игры, созданные для iOS, по факту оказались провальными проектами. Есть основания считать, что единственным стимулом портировать тайтлы на iOS для разработчиков вроде Ubisoft и Capcom стала большая сумма денег за эту работу от самой Apple.

В качестве примера приводится Assasin’s Creed Mirage: с момента релиза 6 июня пользователи скачали её 123 тысячи раз, но всего 3000 геймеров заплатили $49,99 за разблокировку полной версии. Более того, ежедневное количество её скачиваний на текущий момент даже не превышает 3000 раз. Для сравнения, мобильная игра Assassin's Creed Rebellion за тот же период была скачана 2 млн раз и уже принесла на 612% больше дохода, чем Mirage.

Похожая ситуация и с декабрьской Resident Evil 4: её скачали 357 тысяч раз, а заплатили $29,99 за нее только 7000 человек. Купивших Resident Evil Village и того меньше — всего 5750 человек, хотя она стоит дешевле ($15,99).

В Appmagic считают, что пользователи смартфонов чаще предпочитают более простые, казуальные игры, поскольку они лучше подходят для сенсорных экранов и коротких сессий. Если это так, то усилия Apple по продвижению ААА-игр на iPhone выглядят бесперспективными и ей срочно нужно менять вектор. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Epic Games бесплатно раздаёт ролевую игру в стиле готического хоррора Sunless Skies. Её можно запустить даже на Mac
В macOS 15 наконец исправлена неприятнейшая особенность компьютеров Mac
Вышло мощное обновление Fortnite с новым режимом «Перезарядка» (ОБНОВЛЕНО)

Рекомендации

Рекомендации

Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее
Таксист рассказал, почему отмена поездок идёт пассажирам только на пользу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1481
tellurian
Так вопрос в цене. Делайте дешевле. Платить дважды за игру на приставке/ПК и айфон так себе идея.
21 минуту назад
#