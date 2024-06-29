На пути iPhone-гейминга возникла большая и странная проблема. Что делать — непонятно

Пользователи iPhone и iPad не проявляют особого интереса к мобильным версиям игр первого эшелона. Об этом пишет 9to5Mac.Согласно источнику, аналитики Appfigures провели исследование рынка мобильных игр и выяснили, что усилия Apple по переносу ААА-тайтлов на смартфоны и планшеты не приносят ожидаемых результатов. Оказывается, пользовательский спрос на игры «консольного» уровня не очень-то и велик.В отчете сообщается, что ААА-игры, созданные для iOS, по факту оказались провальными проектами. Есть основания считать, что единственным стимулом портировать тайтлы на iOS для разработчиков вроде Ubisoft и Capcom стала большая сумма денег за эту работу от самой Apple.В качестве примера приводится Assasin’s Creed Mirage: с момента релиза 6 июня пользователи скачали её 123 тысячи раз, но всего 3000 геймеров заплатили $49,99 за разблокировку полной версии. Более того, ежедневное количество её скачиваний на текущий момент даже не превышает 3000 раз. Для сравнения, мобильная игра Assassin's Creed Rebellion за тот же период была скачана 2 млн раз и уже принесла на 612% больше дохода, чем Mirage.Похожая ситуация и с декабрьской Resident Evil 4: её скачали 357 тысяч раз, а заплатили $29,99 за нее только 7000 человек. Купивших Resident Evil Village и того меньше — всего 5750 человек, хотя она стоит дешевле ($15,99).В Appmagic считают, что пользователи смартфонов чаще предпочитают более простые, казуальные игры, поскольку они лучше подходят для сенсорных экранов и коротких сессий. Если это так, то усилия Apple по продвижению ААА-игр на iPhone выглядят бесперспективными и ей срочно нужно менять вектор.