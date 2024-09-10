На российских дорогах появится совершенно новая разметка до конца 2024 года



Представитель «Автодора» рассказал о планах внедрить совершенно новую разметку на дорогах России. Информацию опубликовали в «Коммерсанте».







Согласно источнику, интервью СМИ дал председатель «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он рассказал, что ведомство планирует внедрить новый тип разметки, который поможет водителю вовремя заметить отклонение от своей полосы:





«Шумовые полосы уже давно применяются дорожниками, они сигнализируют водителю, если машина по какой-то причине начинает смещаться к обочине. Наши специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. В этом году планируем провести испытания такой разметки на одном из участков М-11».



«Звуковая» разметка в России применяется в разных регионах: при наезде на боковую сплошную линию водитель слышит шум и понимает, что нужно выровнять траекторию авто. В скором времени вместо шума появится музыка.