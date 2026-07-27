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На рынок хлынет множество хитро заблокированных iPhone из-за новой функции Apple

Олег

Фото: Apple

Компания Apple готова запустить свою новую «подписку на iPhone». Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, программа iPhone Upgrade стартует в США во вторник, 28 июля. Она подразумевает использование iPhone по подписке с ежемесячным платежом и позволит взять в лизинг большинство моделей iPhone, iPad, Mac и Apple Watch на срок 24 месяца для iPhone и Apple Watch и 36 месяцев для iPad и Mac. У клиентов будут различные варианты, включая возврат устройства по истечении срока, обновление до более новой модели, оплату сбора за сохранение устройства и так далее.

В России эта программа, разумеется, действовать не будет, но коснется россиян по другой причине. В коде iOS 27 были найдены упоминания блокировки устройства в случае просрочки платежа по подписке. Это значит, что в ближайшее время на первичном и вторичном рынке могут появиться заблокированные «подписочные» устройства Apple от недобросовестных арендаторов. Такие девайсы могут продаваться под видом исправных, а у покупателя едва ли получится их разблокировать. Поэтому iPhone Upgrade — это дополнительная причина тщательно проверять устройства Apple при покупке с рук и у мелких предпринимателей. 
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Источник:
MacRumors
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