На рынок хлынет множество хитро заблокированных iPhone из-за новой функции Apple

Компания Apple готова запустить свою новую «подписку на iPhone». Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, программа iPhone Upgrade стартует в США во вторник, 28 июля. Она подразумевает использование iPhone по подписке с ежемесячным платежом и позволит взять в лизинг большинство моделей iPhone, iPad, Mac и Apple Watch на срок 24 месяца для iPhone и Apple Watch и 36 месяцев для iPad и Mac. У клиентов будут различные варианты, включая возврат устройства по истечении срока, обновление до более новой модели, оплату сбора за сохранение устройства и так далее.В России эта программа, разумеется, действовать не будет, но коснется россиян по другой причине. В коде iOS 27 были найдены упоминания блокировки устройства в случае просрочки платежа по подписке. Это значит, что в ближайшее время на первичном и вторичном рынке могут появиться заблокированные «подписочные» устройства Apple от недобросовестных арендаторов. Такие девайсы могут продаваться под видом исправных, а у покупателя едва ли получится их разблокировать. Поэтому iPhone Upgrade — это дополнительная причина тщательно проверять устройства Apple при покупке с рук и у мелких предпринимателей.