На рынок вышел самый уродливый смартфон 2025 года. Полюбуйтесь на это

Фото: HMD



Китайский бренд HMD Global выпустил суперстранный смартфон, который будто вернулся из 2005 года. Подробности собрали в зарубежных СМИ. Китайский бренд HMD Global выпустил суперстранный смартфон, который будто вернулся из 2005 года. Подробности собрали в зарубежных СМИ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Модель называется HMD Touch 4G — название тоже навевает ретро. Смартфон получил дисплей 3,2 дюйма и очень большие рамки вокруг него, в которых разместилась фронтальная камера, разговорный динамик и кнопка Home с цветной обводкой. На задней стороне всего один объектив камеры и вспышка.Инсайдеры говорили, что HMD Touch 4G будет позиционироваться как компактный и доступный смартфон на урезанной версии Android под названием RTOS Touch. Устройство весит всего 100 грамм и имеет габариты 102,3 х 61,85 х 10,85 мм. В Индии новинка предлагается за $45, или 3700 рублей по курсу.Практичность и своевременность HMD Touch 4G под вопросом, но звания самого уродливого смартфона 2025 года он вполне заслуживает.