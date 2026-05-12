На Samsung Galaxy появилась блокировка рекламы от приложений. Вот как включить

Компания Samsung обновила нативное приложение One UI и добавила туда полезную опцию анти-спам. О ней пишут в Phone Arena.

Согласно источнику, в Galaxy Store вышло обновление приложения Device Care — оно отвечает за обслуживание устройства и в фоновом режиме проверяет параметры и работу системы. В версии 13.8.80.7 появилась еще одна полезнейшая возможность: утилита может отслеживать уведомления от сторонних приложений и блокировать те из них, которые регулярно шлют рекламу и спам через push вместо полезной информации.Чтобы включить эту фичу, обновите Device Care. После этого зайдите в «Настройки» → «Обслуживание устройства» → «Оптимизация приложений» и включите там функцию «Блокировка чрезмерной рекламы». Если она отсутствует, придется подождать несколько дней и проверить снова позже.