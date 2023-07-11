На синюю дорожку VK Fest выйдут свыше 70 звездных знаменитостей

Артем
ydlvofyayddk37n4stwhdv2ag4zsd5ys.jpg

VK Fest объявил звёздных гостей синей дорожки. Вместе с ведущими Романом Каграмановым, Аллой Михеевой, Анастасией Ивлеевой и Ильёй Соболевым по ней пройдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Клава Кока, JONY, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров. Кроме музыкантов и блогеров на дорожку выйдут актёры, спортсмены и другие знаменитости.

Концепция синей дорожки в этом году — слияние природы, современного искусства и технологий. Световые решения и технологичные спецэффекты подчеркнут концепцию шоу, а номера артистов свяжут все составляющие.

Выступающие музыканты и приглашённые звёзды пройдут по синей дорожке в Парке Горького 15 и 16 июля. Зрители увидят Mary Gu, MOT, Seville (Artik & Asti), Konfuz, IOWA, XOLIDAYBOY, ВАЛЮ КАРНАВАЛ, JONY и Клаву Коку. Репортаж с дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest.

Звёзды и ведущие устроят шоу для зрителей и исполнят свои треки в необычном формате. Гости смогут спеть с Игорем Николаевым и услышать его исполнение фонк-версии «Комарово» в декорациях Atomic Heart, а Влад A4 удивит своим образом в «Лаборатории VK Fest».

Среди участников московского VK Fest более 70 артистов, включая: ANNA ASTI, Басту, Macan, HammAli & Navai, Клаву Коку, L’One, Zivert, GAYAZOV$ BROTHER$ и других звезд. Пользователи ВКонтакте в течение двух фестивальных дней смогут увидеть фильм обо всех пяти площадках VK Fest. Он объединит в себе лучшие моменты праздника во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Сочи, а также трансляцию выступлений на столичных Синей и Белой сценах. Билеты на VK Fest ещё доступны на официальном сайте события: vkfest.ru.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
VK Fest усилил лайнап фестиваля в Москве — к звёздному составу присоединится рэпер MACAN
realme станет партнером VK Fest 2023
VK Fest проведёт московский фестиваль в прямом эфире и покажет самые яркие моменты из предыдущих городов
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries прогнулся под давлением народа — новые правила равны капитуляции
Мошенники вконец обнаглели: они больше не звонят, а приходят к жертвам сами
Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу