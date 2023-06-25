На «скорую помощь» обрушился шквал вызовов во время музыкального фестиваля. Во всем виновата Apple

Олег

Скорая


В США во время фестиваля экстренные службы чуть не сошли с ума от экстренных вызовов. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, всё произошло в Манчестере, штат Теннесси. Там прошел ежегодный музыкальный фестиваль Bonnaroo, мероприятие посетили не менее 80 тысяч человек. Участникам и зрителям было очень весело, а работникам экстренных служб — нет.

Оказалось, что во время активных танцев отдыхающих людей их iPhone и Apple Watch с функцией обнаружения аварии решили, что всё очень плохо, и без конца трезвонили в 911. Спасатели зафиксировали пятикратный (!!!) рост количества вызовов, чем в прошлые года на том же мероприятии. Разумеется, число случаев реальных проблем со здоровьем никак не изменилось — всему виной ложные вызовы с устройств Apple.

Проблемы с функцией обнаружения аварий в iPhone 14 и новых Apple Watch начались почти сразу после их релиза. Apple несколько раз выпускала обновления ПО с заявлением, что всё починили, но по факту устройства продолжают считать аварией катание на каруселях, лыжные спуски и активные танцы. Всё это доставляет множество неприятностей экстренным службам, хотя случаи спасения жизни с помощью новой функции тоже регулярно происходят. 

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Источник:
Phone Arena
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