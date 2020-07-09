





Владельцам смартфонов Huawei и Honor стал доступен новый способ бесконтактных платежей благодаря сервису SberPay от «Сбербанка». Функция бесконтактной оплаты SberPay появилась внутри приложения «Сбербанк Онлайн».SberPay — это новый способ бесконтактной оплаты от Сбербанка для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Этот сервис позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, оснащённого модулем NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам «Сбербанка» не понадобится устанавливать отдельное приложение на смартфон и указывать в нём номер карты, так как сервис SberPay — это часть приложения «Сбербанк Онлайн».Для совершения бесконтактных платежей достаточно подключить карту к сервису SberPay на специальной странице внутри приложения. После этого у пользователя смартфона появится возможность бесконтактно совершать покупки, снимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC. Для обеспечения высокого уровня конфиденциальности данных каждая операция подтверждается сканированием отпечатка пальца владельца устройства или вводом цифрового кода.В настоящее время сервис SberPay доступен владельцам смартфонов Huawei и Honor, которые используют карты Visa от «Сбербанка», а в дальнейшем его можно будет использовать с картами других платежных систем. Пользователи Huawei и Honor могут загрузить приложение «Сбербанк Онлайн» из магазина приложений AppGallery.