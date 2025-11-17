Top.Mail.Ru

На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Олег
Galaxy

Пользователи смартфонов Samsung обратили внимание на приложение, у которого сменился владелец. Утилита непонятного предназначения имеет слишком много прав и не удаляется с устройства, пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о приложении AppCloud. Оно создано изральской компанией ironSource, которая недавно стала частью американской Unity. Сама Samsung на официальном сайте не дает почти никакой информации, как функционирует AppCloud и зачем оно вообще нужно.

При этом в системе у утилиты довольно много прав: среди прочего, она собирает конфиденциальную биометрическую информацию, включая IP-адреса, местоположение и отпечатки пальцев, не требуя явного согласия пользователя. Источник утверждает, что AppCloud может «скрыто устанавливать другое непроверенное ПО».

Полностью удалить его тоже нельзя, не слетев с гарантии; и даже после удаления оно возвращается с апдейтами One UI. Отключение в настройках не помогает, так как утилита частично продолжает функционировать.

Скорее всего, приложение не является шпионским, а просто собирает данные в маркетинговых целях. Однако непрозрачностью AppCloud озаботились даже некоторые страны, и теперь от Samsung требуют разъяснений. 

1
Источник:
Phone Arena
Комментарии

kardigan
+4263
kardigan
Как раз таки оно больше шпионит под прикрытием маркетингового поиска.
Евреи любят эти штуки. Достаточно вспомнить западло, которое они закинули в пейджеры арабам.
Сегодня в 15:58
#
+26
myname32
что-то не нашел такого приложения
Сегодня в 16:11
#