На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде



Пользователи смартфонов Пользователи смартфонов Samsung обратили внимание на приложение, у которого сменился владелец. Утилита непонятного предназначения имеет слишком много прав и не удаляется с устройства, пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о приложении AppCloud. Оно создано изральской компанией ironSource, которая недавно стала частью американской Unity. Сама Samsung на официальном сайте не дает почти никакой информации, как функционирует AppCloud и зачем оно вообще нужно.При этом в системе у утилиты довольно много прав: среди прочего, она собирает конфиденциальную биометрическую информацию, включая IP-адреса, местоположение и отпечатки пальцев, не требуя явного согласия пользователя. Источник утверждает, что AppCloud может «скрыто устанавливать другое непроверенное ПО».Полностью удалить его тоже нельзя, не слетев с гарантии; и даже после удаления оно возвращается с апдейтами One UI. Отключение в настройках не помогает, так как утилита частично продолжает функционировать.Скорее всего, приложение не является шпионским, а просто собирает данные в маркетинговых целях. Однако непрозрачностью AppCloud озаботились даже некоторые страны, и теперь от Samsung требуют разъяснений.