На смартфонах Samsung появляется странная полоса — никто не знает, как защититься



В сети появляются жалобы пользователей смартфонов Samsung A-серии на странное поведение девайсов. Подробности собрали в Gizmochina.



Ранее смартфоны Samsung уже «радовали» владельцев разноцветными полосами и линиями на дисплеях; в основном это касалось Galaxy Note 20 Ultra, и компания даже запустила для них бесплатную замену дисплея. Теперь беда постигла пользователей более бюджетных моделей.



Согласно источнику, на странную белую полосу жалуются владельцы Samsung Galaxy A71. Пострадавшие утверждают, что устройство не ронялось и вообще никаких механических воздействий не было. В какой-то момент на экране просто появляется белая вертикальная линия, соединяющая верхний и нижний край дисплейного модуля.



Любопытно, что полоса проходит ровно посередине матрицы, что наводит на мысли о заводском браке сборки. Сама Samsung пока не ответила, что происходит, а пользователи в соцсетях гадают о происхождении странных полосок.



Стоит отметить, что цветные полосы на Galaxy Note 20 Ultra появлялись после обновления ПО, при этом новым апдейтом проблема не решалась. Зависимость новой проблемы от обновлений пока не подтверждена — то есть, толком не понятно, как её избежать.

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