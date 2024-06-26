На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах

Олег

Фото: Максим Кадаков


В сети появилась курьезная история о штрафе за вождение электрочемодана. О ней написал главред «За рулем» в своем Telegram-канале.

Согласно источнику, случай произошел в японском городе Осака. Бдительный полицейский задержал гражданку Китая за то, что она ехала верхом на чемодане, который приводился в движение электромотором. Такие девайсы набирают популярность во всём мире и полиция уже штрафовала чемоданных ездоков в США и Китае.

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Японский полицейский остановил девушку на чемодане и выписал ей штраф. Сначала она очень удивилась, подумав, что для управления чемоданом требуются права, но всё оказалось проще. По улицам Японии просто нельзя передвигаться на таких устройствах, поскольку они считаются небезопасными.

Электрочемодан
Электрочемодан полюбился пользователям за легкость перемещения: его можно катить за ручку, а можно сесть верхом и ехать как на миникаре. При весе 18 кг этот девайс развивает скорость до 13 км/ч и может везти владельца весом до 100 кг примерно 10 км. В качестве бонуса от чемодана можно заряжать смартфон. Средний ценник такого девайса — около $1000. Несмотря на меньшую чем у электросамоката скорость, электрочемодан почти неуправляем, а сидящему на нем человеку сложнее быстро отреагировать в критической ситуации на дороге. Нет сомнений, что в ближайшем будущем такие девайсы доберутся и до тротуаров России. 

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Источник:
Telegram
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Комментарии

kardigan
+3666
kardigan
Что ты несёшь Воронин! Кто каждый день будет на чемодане ездить? Только такие как ты 😀
Сегодня в 12:11
#
YABLOKOFON
+211
YABLOKOFON
13км/ч 3 колеса в чем его не безопасность оно же вообще быстро не едет ещё и устойчивое
Сегодня в 12:31
#
stuff
+9
stuff
Ворон считают снова 😄😄😄
Сегодня в 12:32
#
+280
Voreland
В аэропорту уже видел, дети на таких гоняют
Сегодня в 12:53
#
+125
Teenzet
Цивилизация приходит. Ждем электропакет для походов в магазин.
15 минут назад
#
Mers
+5193
Mers
Ждем электрорюкзак.
6 минут назад
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