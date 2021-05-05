МВД России собирается создать программу «Зеркало», которая сможет выявлять признаки подмены лица (технологии deepfake). На разработку планируется потратить около 3,5 млн рублей.
Информация об инициативе опубликована на официальном сайте госконтрактов. Согласно документу, программа получит название «Зеркало (Верблюд)», и станет результатом «исследования возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей». Контракт был заключен 4 марта, а работа над «Зеркалом» должна завершиться до 30 ноября 2022 года. Министерство внутренних дел считает, что данная разработка повысит уровень качества криминалистической работы и видеотехнических досудебных экспертиз.
Дипфейк — это технология, включающая в себя синтез видеоизображения, который основан на совмещении и наложении кадров друг на друга при помощи нейросетей — искусственного интеллекта. Результатом работы ИИ становится видеоролик, в котором лицо человека подменено другим, либо вовсе сгенерировано с нуля. Особенность дипфейков в том, что их либо очень сложно, либо невозможно отличить от оригинала, что открывает огромный потенциал для злоумышленников. Такие материалы могут фабриковаться для любых преступных целей. МВД РФ уже давало понять, что осознает серьезность проблемы — в частности, представители поясняли, что с помощью дипфейка можно подставить в компрометирующее видео лицо любого «неугодного» человека. Кроме того, эксперты считают, что телефонные мошенники тоже могут использовать эту технологию — ранее мы рассказывали, что для борьбы с ними власти уже начали разрабатывать отдельный сервис.
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