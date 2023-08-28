На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI

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Владельцы старых часов Galaxy скоро получат большое обновление ПО. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о OneUI Watch 5. Это довольно большой апдейт, который включает ряд нововведений: улучшенное отслеживание сна, персонализированные зоны сердечного ритма, изменения в интерфейсе, улучшенные циферблаты и так далее.





На Reddit опубликовали кусочек скриншота, на котором можно увидеть поддерживаемые часы Galaxy для OneUI Watch 5. Если верить этому инсайду, то обновление получат прошлогодние часы Galaxy Watch 5, и даже Galaxy Watch 4, которые еще старше.Согласно тому же инсайду, обновление выйдет в течение этой недели — на скриншоте можно увидеть надпись W35, то есть 35-я неделя. Именно она началась с сегодняшнего дня.