На старые модели Galaxy Watch выходит большое обновление OneUI

Олег

Galaxy Watch

Фото: Unsplash

Владельцы старых часов Galaxy скоро получат большое обновление ПО. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о OneUI Watch 5. Это довольно большой апдейт, который включает ряд нововведений: улучшенное отслеживание сна, персонализированные зоны сердечного ритма, изменения в интерфейсе, улучшенные циферблаты и так далее.

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На Reddit опубликовали кусочек скриншота, на котором можно увидеть поддерживаемые часы Galaxy для OneUI Watch 5. Если верить этому инсайду, то обновление получат прошлогодние часы Galaxy Watch 5, и даже Galaxy Watch 4, которые еще старше.

Reddit
Фото: Reddit

Согласно тому же инсайду, обновление выйдет в течение этой недели — на скриншоте можно увидеть надпись W35, то есть 35-я неделя. Именно она началась с сегодняшнего дня. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Seagull
–470
Seagull
Отличная новость для для трех человек на планете
минуту назад
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