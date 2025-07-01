На такси теперь можно кататься без денег. Таксисты в шоке!

Александр
«Яндекс Такси» добавило новую опцию оплаты — через «Сплит». Ни до поездки, ни в процессе, ни сразу после неё не нужно ничего платить, деньги списываются позднее, и не сразу все, а частями.

«Сплит» — кредитный продукт «Яндекса», условия которого индивидуальны для каждого клиента. Чаще всего без переплаты сумма делится на четыре части с погашением каждые две недели (хотя бывают и более выгодные условия — например, рассрочка на полгода).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



Поскольку пассажир берёт кредитные деньги у «Яндекс Банка», условия вознаграждения для водителя не меняются, он получает оплату за такие поездки как обычно — будто клиент сразу же заплатил за заказ. Даже если у пассажира случатся сложности с погашением кредита, на заработке водителя это никак не отразится, поскольку «Яндекс» берёт риски неоплаты на себя.

Судя по комментариям в соцсетях, многие таксисты опасаются, что возможность ездить на такси в кредит будет привлекать любителей халявы и разных маргинальных личностей, которые плохо ведут себя — ездят толпой, пачкают салон, пьют алкоголь, курят, орут на ухо, ругаются матом, на ходу просят изменить маршрут и требуют свою музыку.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Любители такси в шоке: никуда не едешь, а поездки оплачиваются с карты одна за другой!
Любимая фраза таксистов теперь грозит штрафом в несколько тысяч рублей
Владимир Путин подписал новый закон о такси. Больше никаких иномарок!

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung
По всей России появился новый интернет-провайдер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Денис Благов
0
Денис Благов
Ну для игр ресурсо емких она не годится, сам покупал ее для этой цели. После 30 минут игры, камень нагревается и FPS проседает так что это уже боль. Если бы в ней было активное охлаждение то норм а так да, контент на ней потреблять одно удовольствие.
9 минут назад
#