На такси теперь можно кататься без денег. Таксисты в шоке!





«Сплит» — кредитный продукт «Яндекса», условия которого индивидуальны для каждого клиента. Чаще всего без переплаты сумма делится на четыре части с погашением каждые две недели (хотя бывают и более выгодные условия — например, рассрочка на полгода). «Яндекс Такси» добавило новую опцию оплаты — через «Сплит». Ни до поездки, ни в процессе, ни сразу после неё не нужно ничего платить, деньги списываются позднее, и не сразу все, а частями.«Сплит» — кредитный продукт «Яндекса», условия которого индивидуальны для каждого клиента. Чаще всего без переплаты сумма делится на четыре части с погашением каждые две недели (хотя бывают и более выгодные условия — например, рассрочка на полгода). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Поскольку пассажир берёт кредитные деньги у «Яндекс Банка», условия вознаграждения для водителя не меняются, он получает оплату за такие поездки как обычно — будто клиент сразу же заплатил за заказ. Даже если у пассажира случатся сложности с погашением кредита, на заработке водителя это никак не отразится, поскольку «Яндекс» берёт риски неоплаты на себя.Судя по комментариям в соцсетях, многие таксисты опасаются, что возможность ездить на такси в кредит будет привлекать любителей халявы и разных маргинальных личностей, которые плохо ведут себя — ездят толпой, пачкают салон, пьют алкоголь, курят, орут на ухо, ругаются матом, на ходу просят изменить маршрут и требуют свою музыку.