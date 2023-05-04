На телефон обои: Дарт Вейдер, Мандалорец и Звезда Смерти

Ежегодно 4 мая фанаты самой популярной космической саги отмечают всемирный день «Звёздных войн». В честь этого события мы подготовили небольшую подборку тематических обоев с некоторыми главными героями «одной далёкой-далёкой галактики». Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».