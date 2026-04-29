На телефонах москвичей появились новые надписи при входящих звонках. Скоро по всей стране?

Олег

Фото: Unsplash 

Мобильные операторы начали маркировать звонки от городских служб и ведомств. Об этом пишет ТАСС. 

Согласно источнику, в целях безопасности граждан Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы запустил пилотный проект по маркировке входящих вызовов с номеров городских горячих линий. Цитата: 

«В Москве для защиты горожан от мошенников начали маркировать входящие вызовы с номеров семи городских горячих линий. Теперь при входящем вызове на экране мобильного телефона будет автоматически отображаться название ведомства или горячей линии. Участниками пилотного проекта стали операторы Билайн и Т2». 

Проект распространяется на городские сервисы, организации и горячих линий Москвы — их названия теперь будут отображаться на экране телефона вместо номера в момент поступления звонка. Названия будут либо на латинице, либо на кириллице. Например, КЦ "Московский транспорт", "Госинспекция по недвижимости", "Единый диспетчерский центр: опрос", "Департамент труда и социальной защиты населения", "Система видеонаблюдения Москвы", "Роспотребнадзор по городу Москве", "Фонд МИК" (Московский инновационный кластер) и так далее.

После тестирования проект расширят — на все номера городских горячих линий, на абонентов операторов «большой четверки». Есть вероятность, что в случае успешного тестирования такая маркировка появится по всей стране. 
0
Источник:
ТАСС
Комментарии (2)

kardigan
+4427
kardigan
Что помешает мошенником подменить маркеры, как они делают это с номерами?
Сегодня в 11:07
