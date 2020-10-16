Пользователям определенных моделей телевизоров Sony в России и странах СНГ стало доступно приложение Apple TV с контентом из сервиса Apple TV+. Это приложение можно установить на телевизоры Sony серии XH90 после обновления ПО.
Приложение Apple TV предлагает простой способ просмотра различных шоу и фильмов. В нём реализован доступ к Apple TV+, сервису видео по подписке от Apple, где представлены эксклюзивные шоу, фильмы и документальное кино от творческих авторов со всего мира, включая «Утреннее шоу», «Видеть», «Защищая Джейкоба», «Тед Лассо», «Грейхаунд», «Банкир», «Молодые политики» и «История Beastie Boys». Помимо этого, благодаря возможности семейного доступа подписку на каналы смогут использовать до шести человек одновременно по своим Apple ID и паролю.
Смарт-телевизоры Sony обеспечивают пользователей доступов к разнообразному контенту и сервисам. Пользователям смарт-телевизоров Sony также предоставлена возможность покупки или аренды фильмов и телешоу из коллекции, включающей в себя более 100 000 наименований, в том числе контент в формате 4K HDR и Dolby Atmos. В приложении Apple TV также доступны персонализированные рекомендации и пользовательские коллекции фильмов и шоу, приобретенных у Apple. Помимо этого, определенные телевизоры Sony поддерживают технологии AirPlay 2 и HomeKit. Благодаря поддержке AirPlay 2 пользователи Sony могут воспроизводить видео и другой контент со своих iPhone, iPad или Mac на своем смарт-телевизоре. HomeKit позволяет управлять смарт-телевизорами Sony с помощью приложения Home или используя Siri на устройствах Apple.
Пользователи смогут оформить подписку на Apple TV+ в приложении Apple TV на смарт-телевизорах Sony, а также на своих iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других устройствах, в том числе на сайте tv.apple.com. Стоимость подписки можно узнать на сайте Apple.
До конца этого года приложение Apple TV станет доступно на большинстве моделей телевизоров Sony 2018, 2019 и 2020 годов.
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