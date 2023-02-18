На топовом Samsung Galaxy S23 Ultra вылез странный баг камеры

Пользователь новенького флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra обнаружил, что его смартфон странно себя ведет во время фото- и видеосъемки. Об этом рассказали в SamMobile.
Согласно источнику, речь предположительно идет о баге стабилизации камеры. Если включить режим съемки видео, то видоискатель движется плавно и четко, однако при переходе в режим фотосъемки изображение начинает дергаться и фризить.
Иногда всё происходит наоборот: баг проявляется при видеосъемке и заметен в получившихся роликах, при этом фото работает стабильно. Во время этого глюка устройство начинает разогреваться сильнее, чем без него. Автор заверяет, что никаких физических повреждений или падений смартфон не испытывал.
Samsung пока никак не комментировала эту информацию. Владелец проблемного Galaxy S23 Ultra предполагает, что проблема связана с неправильной работой стабилизации и должна исправиться софтверно.
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