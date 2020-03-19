Появилось первое демонстрационное видео, в котором показана работа нового сенсора LiDAR в недавно представленных планшетах iPad Pro. Трехминутный ролик в Instagram рассказывает о трех моделях применения: игры, интерьерные решения и медицинские сценарии.
Один из разработчиков, демонстрируя, как iPad Pro отслеживает движения пациентов, рассказал, что технология преобразит медицинское сообщество в будущем.
Сканер LiDAR создает точную 3D-карту своего местоположения с помощью лазера, измеряя расстояния до объектов с помощью данных о свете, а если точнее скольку ему потребуется времени, чтобы достичь тот или иной объект и вернуться назад.
Диапазон датчика Apple составляет примерно 5 метров. Он работает внутри и снаружи, и создаёт карты почти мгновенно.
Создатель игры Hot Lava Марк Лапрейри использует новую технологию прямо в своей гостиной, чтобы показать, как она может изменить игровой процесс.
Один из разработчиков, демонстрируя, как iPad Pro отслеживает движения пациентов, рассказал, что технология преобразит медицинское сообщество в будущем.
Сканер LiDAR создает точную 3D-карту своего местоположения с помощью лазера, измеряя расстояния до объектов с помощью данных о свете, а если точнее скольку ему потребуется времени, чтобы достичь тот или иной объект и вернуться назад.
Диапазон датчика Apple составляет примерно 5 метров. Он работает внутри и снаружи, и создаёт карты почти мгновенно.
Создатель игры Hot Lava Марк Лапрейри использует новую технологию прямо в своей гостиной, чтобы показать, как она может изменить игровой процесс.
«LiDAR сканирует комнату и создает полную картину вашего окружения, перенося её в виртуальный мир. Все объекты из вашего мира превращаются в препятствия. Это поможет создать по-настоящему захватывающий опыт, который будет ограничен только вашим воображением», — Марк Лапрейри.
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