Появилось первое демонстрационное видео, в котором показана работа нового сенсора LiDAR в недавно представленных планшетах iPad Pro. Трехминутный ролик в Instagram рассказывает о трех моделях применения: игры, интерьерные решения и медицинские сценарии.Один из разработчиков, демонстрируя, как iPad Pro отслеживает движения пациентов, рассказал, что технология преобразит медицинское сообщество в будущем.Сканер LiDAR создает точную 3D-карту своего местоположения с помощью лазера, измеряя расстояния до объектов с помощью данных о свете, а если точнее скольку ему потребуется времени, чтобы достичь тот или иной объект и вернуться назад.Диапазон датчика Apple составляет примерно 5 метров. Он работает внутри и снаружи, и создаёт карты почти мгновенно.Создатель игры Hot Lava Марк Лапрейри использует новую технологию прямо в своей гостиной, чтобы показать, как она может изменить игровой процесс.