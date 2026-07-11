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На VK Fest в Нижнем Новгороде проданы все билеты

Артем


Продажи закрыты.

Крупнейший open-air-фестиваль России начнётся сегодня, 11 июля, в 13:00 на Стрелке. Музыкальную программу откроет дуэт NANSI & SIDOROV. Для гостей выступят Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора.

На фестивале пройдут встречи с инфлюенсерами, лекции и мастер-классы, презентации технологических новинок, игры и спортивные челленджи. Будет работать фудкорт с блюдами от местных ресторанов.

VK Fest стартовал в Казани 7 июня, а 4 и 5 июля прошёл в Санкт-Петербурге. После Нижнего Новгорода фестиваль продолжится в Москве, где 18 и 19 июля завершит свой тур на ВДНХ.
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