На VK Fest в Нижнем Новгороде проданы все билеты

Продажи закрыты.Крупнейший open-air-фестиваль России начнётся сегодня, 11 июля, в 13:00 на Стрелке. Музыкальную программу откроет дуэт NANSI & SIDOROV. Для гостей выступят Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора.На фестивале пройдут встречи с инфлюенсерами, лекции и мастер-классы, презентации технологических новинок, игры и спортивные челленджи. Будет работать фудкорт с блюдами от местных ресторанов.VK Fest стартовал в Казани 7 июня, а 4 и 5 июля прошёл в Санкт-Петербурге. После Нижнего Новгорода фестиваль продолжится в Москве, где 18 и 19 июля завершит свой тур на ВДНХ.