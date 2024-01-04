На всех клавиатурах для Windows появится новая кнопка — впервые за 30 лет

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Компания Microsoft анонсировала новую обязательную клавишу для клавиатуры ПК на Windows. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, Microsoft объявила 2024 год «новой эрой AI», в том числе в области взаимодействия с Windows 11. В связи с этим на клавиатуру впервые за 30 лет будет добавлена кнопка Copilot — собственного нейросетевого помощника компании.







До сих пор производители ноутбуков и периферии придерживались необходимого минимального набора кнопок, необходимых для полноценной работы с Windows — например, кнопки «Win» для быстрого запуска меню «Пуск». Прочие клавиши вендоры добавляли опционально для привлечения покупателей. Однако сама Microsoft около 30 лет не добавляла новых клавиш на клавиатуру.





Позже будет объявлено, какие производители первыми начнут добавлять кнопку Copilot на свои клавиатуры. Спустя время она появится на всей периферии, предназначенной для Windows.



К сожалению, Copilot остается недоступным в ряде регионов мира, в том числе в России и других странах СНГ. Хочется верить, что в течение 2024 года и «новой эры AI» Microsoft удосужится распространить своего чат-бота на весь мир.