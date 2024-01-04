На всех клавиатурах для Windows появится новая кнопка — впервые за 30 лет

Олег

Windows

Фото: Unsplash

Компания Microsoft анонсировала новую обязательную клавишу для клавиатуры ПК на Windows. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, Microsoft объявила 2024 год «новой эрой AI», в том числе в области взаимодействия с Windows 11. В связи с этим на клавиатуру впервые за 30 лет будет добавлена кнопка Copilot — собственного нейросетевого помощника компании.

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До сих пор производители ноутбуков и периферии придерживались необходимого минимального набора кнопок, необходимых для полноценной работы с Windows — например, кнопки «Win» для быстрого запуска меню «Пуск». Прочие клавиши вендоры добавляли опционально для привлечения покупателей. Однако сама Microsoft около 30 лет не добавляла новых клавиш на клавиатуру.


Позже будет объявлено, какие производители первыми начнут добавлять кнопку Copilot на свои клавиатуры. Спустя время она появится на всей периферии, предназначенной для Windows.

К сожалению, Copilot остается недоступным в ряде регионов мира, в том числе в России и других странах СНГ. Хочется верить, что в течение 2024 года и «новой эры AI» Microsoft удосужится распространить своего чат-бота на весь мир. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Mers
+4754
Mers
К неумышленному нажатию кнопки Виндовс, добавится кнопка Ai😄
Вчера в 18:53
#
+65
denisba
Будет самопроизвольно нажиматься потом.
Вчера в 19:13
#
+3
SpassDM
В играх теперь будет виновата чертова кнопка и эта Аи !!! Вот материков то будет 🤣
Вчера в 19:34
#
Misha Gynin
–55
Misha Gynin
Не в ту сторону смотрят, единственно нужная кнопка, которую они должны поставить, это "переустановить виндовс" когда после очередного обновления или запуска приложения что-то пошло не так и вы получили кирпич.
Сегодня в 00:53
#
+452
tomtom
Alt-Ctrl-del на одной клавише надо было первой сделать🤣
Сегодня в 01:15
#
Misha Gynin
–55
Misha Gynin tomtom
Сразу reset на пробел вывести ;)
Сегодня в 06:16
#
John Doe
+666
John Doe tomtom
Кстати, а знаете, чем отличается Ctrl+Alt+Del от любого другого сочетания клавиш?
2 часа назад в 08:41
#
+19
Bykolev John Doe
Где-то читал, что по-началу задумывалось, чтобы это сочетание нельзя было сделать пальцами одной руки. Типа, если нажал, то точно неслучайно.
час назад в 10:15
#