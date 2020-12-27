Инструктор лётной школы Sling Pilot Academy Брэнди Фогельман сняла видео человека с джетпаком, пролетавшего на высоте приблизительно 900 метров над Лос-Анджелесом. Фогельман допускает, что на ролике может быть запечатлен дрон или другой летательной объект, но внешне он очень сильно похож на человека. В СМИ полагают, что это был тот самый парень, которого не могут поймать с августа.
Сообщается, что видео было снято во время учебного полёта, а объект пролетал с правой стороны от самолёта и продолжал движение до тех пор, пока не скрылся из поля зрения. О ситуации доложили в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, но там сообщили, что не могут подтвердить подлинность публикации, и в то же время серьезно относятся к полученным данным, которые были переданы в ФБР.
Напомним, парня с реактивным ранцем впервые заметили в небе над Лос-Анджелесом в конце августа. Тогда о похожих ситуациях сообщали два пилота разных авиакомпаний, а в октябре появилась информация о новом случае, но видео с подтверждением до сих пор не было. ФБР продолжает расследовать дело, но личность «лётчика» с джетпаком.
Издание The New York Times отметило, что большинство реактивных ранцев не приспособлены для полётов на такой высоте, поэтому показания пилотов выглядят удивительно. В феврале 2020 года пилоту Jetman Dubai удалось взлететь на высоту 1800 метров, но посадку ему пришлось осуществлять с помощью парашюта.
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Сообщается, что видео было снято во время учебного полёта, а объект пролетал с правой стороны от самолёта и продолжал движение до тех пор, пока не скрылся из поля зрения. О ситуации доложили в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, но там сообщили, что не могут подтвердить подлинность публикации, и в то же время серьезно относятся к полученным данным, которые были переданы в ФБР.
Напомним, парня с реактивным ранцем впервые заметили в небе над Лос-Анджелесом в конце августа. Тогда о похожих ситуациях сообщали два пилота разных авиакомпаний, а в октябре появилась информация о новом случае, но видео с подтверждением до сих пор не было. ФБР продолжает расследовать дело, но личность «лётчика» с джетпаком.
Издание The New York Times отметило, что большинство реактивных ранцев не приспособлены для полётов на такой высоте, поэтому показания пилотов выглядят удивительно. В феврале 2020 года пилоту Jetman Dubai удалось взлететь на высоту 1800 метров, но посадку ему пришлось осуществлять с помощью парашюта.
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"ФБР продолжает расследовать дело, но личность «лётчика» с джетпаком." — дальше придумать самому надо?