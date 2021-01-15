WhatsApp раскритиковали пользователи и конкуренты из-за изменений политики конфиденциальности, которая предполагает обмен данными с Facebook. Теперь на мессенджер подали в суд на одном из крупнейших рынков — в Индии.
Сообщается, что на WhatsApp была подана петиция в суд. Это первая юридическая проблема, с которой компания сталкивается в связи с недавним обновлением условий использования сервиса. Если вдруг вы пропустили, мессенджер требует от пользователей принять новую политику конфиденциальности, в противном случае его нельзя будет использовать. В рамках этих изменений предполагается обмен некоторыми данными с Facebook, компания подчеркнула, что к чатам и звонкам у неё нет доступа.
Эти действия вызвали негативную реакцию в крупных регионах Индии, в которой у WhatsApp насчитывается более 400 миллионов пользователей. Стоит отметить, что турецкое правительство начало расследование в отношении сервиса в связи с изменениями. Большое количество пользователей в соцсетях сообщают, что отказываются от WhatsApp в пользу Signal и Telegram, что в свою очередь привело их к резкому росту популярности.
В петиции говорится, что WhatsApp высмеял фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни. Компания дала пользователям время на согласие с новыми условиями до 8 февраля 2021 года. В петиции также утверждается, что действия с изменениями условий противоречат основным принципам демократии, которые закреплены в конституции Индии.
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