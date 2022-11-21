На Wildberries нашли поддельные товары. Фейками торговал даже сам маркетплейс





По данным телеграм-канала Mash, полиция уличила Wildberries в продаже фейковой обуви и одежды марки Adidas. Полицейские произвели контрольную закупку и отдали товары на экспертизу, которая выявила несоответствие оригинальной продукции.



Из 850 представленных на Wildberries моделей обуви 650 пар продавались от лица самого маркетплейса. Кроме того, выяснилось, что у продавцов нет официальных документов, которые подтверждали бы происхождение продукции, при этом она продавалась примерно по такой же цене, как оригиналы. Полиция также обнаружила несколько складов, заполненных поддельными товарами.



В Главном управлении экономической безопасности МВД завели дела по статье 171 («Незаконное предпринимательство») и статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Сейчас полиция пытается установить лиц, причастных к организации продажи подделок.

