Wildberries Подделка

На Wildberries нашли поддельные товары. Фейками торговал даже сам маркетплейс

Александр



По данным телеграм-канала Mash, полиция уличила Wildberries в продаже фейковой обуви и одежды марки Adidas. Полицейские произвели контрольную закупку и отдали товары на экспертизу, которая выявила несоответствие оригинальной продукции.

Из 850 представленных на Wildberries моделей обуви 650 пар продавались от лица самого маркетплейса. Кроме того, выяснилось, что у продавцов нет официальных документов, которые подтверждали бы происхождение продукции, при этом она продавалась примерно по такой же цене, как оригиналы. Полиция также обнаружила несколько складов, заполненных поддельными товарами.

В Главном управлении экономической безопасности МВД завели дела по статье 171 («Незаконное предпринимательство») и статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Сейчас полиция пытается установить лиц, причастных к организации продажи подделок.

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Мошенники взялись за Ozon и Wildberries. Схема убедительна
Wildberries вынудил продавцов взвинтить цены
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении
«Сбербанк» рассказал, как снять наличные в банкомате без карты и Apple Pay
«Сбербанк» рассказал, почему лучше получать пластиковую карту без имени владельца
Как скачать видео с YouTube, Instagram*, TikTok и других популярных сервисов с помощью Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+608
Ckor_30
Ха так там сплошные фейки во прям новость😂
2 часа назад в 17:47
#
+11
woofeer
Это они еще «оригинальные» Apple Watch не закупали по 5к🤣
час назад в 18:47
#
Konstantin Bulatnikov
+89
Konstantin Bulatnikov
А то ни кто не знал о подделках. Asics Gel Nimbus в Европе по 300€ а у них 3000 руб. 🤣🤣🤣🤣
час назад в 19:12
#