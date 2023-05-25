На Wildberries найдено запрещенное в России оружие

Артем
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Речь идет о предметах ударно-дробящего действия. Некоторые из товаров выдаются за сувениры, но могут причинить серьёзный урон, так как сделаны из металла.

Купить кастеты и можно сразу у нескольких продавцов. Найти их не сложно, достаточно вбить в поиске маркетплейса название и товар появится в нескольких вариантах. Некоторые позиции помечены, как сувенирные, однако состоят из нержавеющей стали. 

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Другие продавцы не стесняясь намекают об истинном назначении кастета. В названии фигурирует фраза «самооборона», а сам кастет обвязан паракордом для лучшего удержания и даже имеет в комплекте чехол для ношения на ремне.

Напомним, что закон РФ «Об оружии» прямо относит кастеты к предметам, которые специально используются в качестве ударно-дробящего оружия. Статьёй № 6 данного закона запрещает какой-либо оборот этого вида оружия.
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Комментарии

Юра из МУРа
+18
Юра из МУРа
Редакция похоже только запрещёнку и ищёт)
2 часа назад в 15:07
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+143
lokky lokky
...точнее, поросёнок
36 минут назад
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