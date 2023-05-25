На Wildberries найдено запрещенное в России оружие

Речь идет о предметах ударно-дробящего действия. Некоторые из товаров выдаются за сувениры, но могут причинить серьёзный урон, так как сделаны из металла.
Купить кастеты и можно сразу у нескольких продавцов. Найти их не сложно, достаточно вбить в поиске маркетплейса название и товар появится в нескольких вариантах. Некоторые позиции помечены, как сувенирные, однако состоят из нержавеющей стали.
Другие продавцы не стесняясь намекают об истинном назначении кастета. В названии фигурирует фраза «самооборона», а сам кастет обвязан паракордом для лучшего удержания и даже имеет в комплекте чехол для ношения на ремне.
Напомним, что закон РФ «Об оружии» прямо относит кастеты к предметам, которые специально используются в качестве ударно-дробящего оружия. Статьёй № 6
данного закона запрещает какой-либо оборот этого вида оружия.