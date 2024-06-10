ПМЭФ 2024

На Wildberries появилась доставка совершенно нового вида

Александр




Wildberries запустил экспресс-доставку в сотрудничестве с сервисом  «Даркстор у дома». Купленные товары можно получить от курьера уже через 15 минут после оформления заказа.

К новому виду доставки подключено два десятка продавцов в категориях «техника» и «товары для дома». Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске и некоторых других городах. В дальнейшем Wildberries распространит её на другие категории, добавит ещё несколько десятков продавцов и расширит географию.

Пользователи Wildberries уже могут выбирать экспресс-доставку при оформлении на сайте и в приложении. Нечто подобное есть и у других маркетплейсов (например, Ozon и «Яндекс Маркет») — товары доставляют продавцы или курьеры из дарксторов, магазинов и складов, которые находятся неподалёку от покупателя.

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