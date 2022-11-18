Wildberries

На Wildberries появилась новая услуга — можно избавиться от хлама

Александр

Wildberries запустил новую услугу — утилизация. Специально обученные люди приедут и заберут старую технику, мебель и другие тяжёлые и габаритные вещи.

Wildberries может вывезти газовую плиту, диван, шкаф, пианино, холодильник, ковёр, мебель, ванну, матрас, двери и окна. Стоимость услуги — от 440 до 5200 рублей за вещь, причём некоторые товары (например, холодильник, металлическую дверь, газовую или электрическую плиту и чугунную или стальную ванну) могут забрать за символическую сумму в 1 рубль. Платит клиент, а не ему, хотя на онлайн-барахолках бывают обратные предложения, позволяющие немного заработать, отдавая хлам.



Исполнители приезжают за вещами через несколько часов после оформления заказа и своими демонтируют, выносят, погружают и отвозят вещи на утилизацию. Удобное время можно согласовать с представителями сервиса.

В настоящее время услуга утилизации от Wildberries доступна жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников. В будущем маркетплейс планирует расширить географию сервиса.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3822
st00p1dm0nkey
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40 минут назад
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