На Wildberries появились дешёвые подписки «Яндекс Плюс». Покупать их очень глупо

Александр
Несколько продавцов начали торговать на Wildberries подпиской «Плюс» в сервисах «Яндекса». Цена ниже, чем в других местах — около 1000 рублей за год, но есть нюанс!

Подвох в том, что эта не полноценная подписка, а приглашение в «семью». Продавец покупает годовую семейную подписку примерно за 2000 рублей или даже дешевле и продаёт её четырём людям, получая с них суммарно 4000 рублей. Выгода для него очевидна — он удваивает свои вложения, то есть получает прибыль 100%.

\

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Известно, что с сентября 2022 года у «Яндекса» нет индивидуальной подписки «Плюс», только семейная. Пользователь может включить в неё ещё троих людей из числа родственников, друзей или знакомых, разделив с ними расходы или взяв их на себя. Вступить в «семью» с незнакомцами через соцсети можно дешевле, чем предлагают продавцы на Wildberries — за 500 рублей, причём «Яндекс» даже не проверяет, действительно ли те, кто делят друг с другом подписку, находятся в родственных отношениях, и, соответственно, не отключает их от подписки.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
«Яндекс» выпустил свой самый большой «умный» телевизор с Алисой
Четыре причины, по которым я удалил «Яндекс Карты». Некогда лучший сервис превратился в нервотрепку
«Яндекс Музыка» начала жестко цензурировать треки
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Билл Гейтс раскрыл, что нейросети сделают с людьми в ближайшие 18 месяцев
Как не платить за возврат товаров Wildberries, даже если он платный
Мошенники вконец обнаглели: теперь им мало лишь забрать ваши деньги
Таксисты массово отказываются от заказов. Они недовольны тем, что «Яндекс» скрывает от них важную информацию

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу