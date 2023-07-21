На Wildberries появились дешёвые подписки «Яндекс Плюс». Покупать их очень глупо

Подвох в том, что эта не полноценная подписка, а приглашение в «семью». Продавец покупает годовую семейную подписку примерно за 2000 рублей или даже дешевле и продаёт её четырём людям, получая с них суммарно 4000 рублей. Выгода для него очевидна — он удваивает свои вложения, то есть получает прибыль 100%.
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Известно, что с сентября 2022 года у «Яндекса» нет индивидуальной подписки «Плюс», только семейная. Пользователь может включить в неё ещё троих людей из числа родственников, друзей или знакомых, разделив с ними расходы или взяв их на себя. Вступить в «семью» с незнакомцами через соцсети можно дешевле, чем предлагают продавцы на Wildberries — за 500 рублей, причём «Яндекс» даже не проверяет, действительно ли те, кто делят друг с другом подписку, находятся в родственных отношениях, и, соответственно, не отключает их от подписки.