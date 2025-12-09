Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

На Wildberries появилось нечто уникальное. Такого нет у других маркетплейсов

Александр


Wildberries запускает новую возможность, которая решает одну из самых мучительных предпраздничных задач — сбор денег на подарки. Теперь организовать коллективную покупку подарка коллеге, другу или родственнику можно прямо на маркетплейсе, без создания сторонних сборов и перевода денег между участниками.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как рассказала глава Wildberries Татьяна Ким, создать сбор средств на конкретный товар из ассортимента Wildberries можно в мобильном приложении. Инициатору достаточно выбрать подарок, сгенерировать специальную ссылку и разослать её другим людям. Каждый человек может внести любую сумму, а когда необходимое количество денег будет собрано, заказ оформляется.

«Мы первыми среди цифровых платформ запустили такую опцию, с помощью которой пользователи могут собрать деньги на желаемый товар вместе с друзьями и близкими», — отметила Татьяна Ким. По её словам, функция особенно актуальна перед новогодними праздниками, когда количество коллективных покупок резко возрастает.

Это нововведение внедряется поэтапно. Первые пользователи уже смогли его опробовать, а в ближайшие дни оно станет доступно всем. Найти опцию сбора денег можно прямо на странице товара или в разделе «WB Банк». Все собранные средства тратятся строго на выбранный подарок, исключая риски нецелевого использования денег.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыт «белый список» сайтов и приложений, которые будут работать при отключении интернета
Российские власти придумали, как пользоваться интернетом, когда его отключают
В России придумали, как сделать интернет безопасным

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2746
tellurian
Учителям такие подарки удобно будет делать.
Сегодня в 16:33
#
+585
d’Autriche
Бесполезная функция, о которой нужно помнить еще
час назад в 17:46
#