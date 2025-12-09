На Wildberries появилось нечто уникальное. Такого нет у других маркетплейсов

Wildberries запускает новую возможность, которая решает одну из самых мучительных предпраздничных задач — сбор денег на подарки. Теперь организовать коллективную покупку подарка коллеге, другу или родственнику можно прямо на маркетплейсе, без создания сторонних сборов и перевода денег между участниками.
«Мы первыми среди цифровых платформ запустили такую опцию, с помощью которой пользователи могут собрать деньги на желаемый товар вместе с друзьями и близкими», — отметила Татьяна Ким. По её словам, функция особенно актуальна перед новогодними праздниками, когда количество коллективных покупок резко возрастает.
Это нововведение внедряется поэтапно. Первые пользователи уже смогли его опробовать, а в ближайшие дни оно станет доступно всем. Найти опцию сбора денег можно прямо на странице товара или в разделе «WB Банк». Все собранные средства тратятся строго на выбранный подарок, исключая риски нецелевого использования денег.