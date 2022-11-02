На Wildberries появился абсолютно новый вид товаров



Российский маркетплейс Wildberries начинает продавать электронные книги. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, на Wildberries теперь можно приобрести лицензионные копии книг от нескольких издательств: «Альпина», «Манн, Иванов и Фербер» и Ridero. Еще две компании — «Росмэн» и «Эксмо-АСТ» — в данный момент ведут переговоры о размещении своих книг на маркетплейсе.



Главное преимущество Wildberries перед другими площадками по продаже книг это низкая комиссия. WB берет всего 5%, в отличие от 30-50% у других маркетплейсов.



Эксперты говорят, что в 2023 году Wildberries займет 3-5% рынка по продаже электронных книг. Это связано в том числе с тем, что место освободили Storytell, ушедший из России, и еще одна признаннная иноагентом компания, который владеет сервисом книг по подписке Bookmate.