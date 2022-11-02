Wildberries

На Wildberries появился абсолютно новый вид товаров

Олег

Wildberries


Российский маркетплейс Wildberries начинает продавать электронные книги. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно источнику, на Wildberries теперь можно приобрести лицензионные копии книг от нескольких издательств: «Альпина», «Манн, Иванов и Фербер» и Ridero. Еще две компании — «Росмэн» и «Эксмо-АСТ» — в данный момент ведут переговоры о размещении своих книг на маркетплейсе.

Главное преимущество Wildberries перед другими площадками по продаже книг это низкая комиссия. WB берет всего 5%, в отличие от 30-50% у других маркетплейсов.

Эксперты говорят, что в 2023 году Wildberries займет 3-5% рынка по продаже электронных книг. Это связано в том числе с тем, что место освободили Storytell, ушедший из России, и еще одна признаннная иноагентом компания, который владеет сервисом книг по подписке Bookmate. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

tellurian
+4657
tellurian
Надеюсь получится, электронные книги стоят иногда дорого.
час назад в 16:27
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