На Wildberries появится то, чего нет ни на одном другом маркетплейсе

Александр



Маркетплейс Wildberries готовится к смелому шагу — продаже недвижимости. Как сообщила ТАСС основатель и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким, в настоящее время ведутся активные переговоры о сотрудничестве с двумя крупными девелоперскими проектами. Цель — начать продажу квартир через платформу.

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«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — заявила Ким в преддверии ПМЭФ. Этот шаг знаменует новый этап в развитии гиганта электронной коммерции.

Это расширение — часть постоянной стратегии Wildberries по увеличению ассортимента и сервисов. Компания регулярно добавляет новые товарные категории и улучшает логистику, например, внедряя доставку товаров минуя сортировочные центры. В марте был запущен сервис WB Track для отправки посылок между пунктами выдачи.

Выход на рынок жилой недвижимости — не первая подобная инициатива компании. Ранее в этом году Wildberries уже экспериментировал с продажей дачных домов, бань и плавучих домов, а в 2024 году на площадке стартовали продажи автомобилей. Продажа квартир станет самым амбициозным проектом в этом направлении.

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