На Wildberries появится то, чего нет ни на одном другом маркетплейсе

Маркетплейс Wildberries готовится к смелому шагу — продаже недвижимости. Как сообщила ТАСС основатель и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким, в настоящее время ведутся активные переговоры о сотрудничестве с двумя крупными девелоперскими проектами. Цель — начать продажу квартир через платформу.
Это расширение — часть постоянной стратегии Wildberries по увеличению ассортимента и сервисов. Компания регулярно добавляет новые товарные категории и улучшает логистику, например, внедряя доставку товаров минуя сортировочные центры. В марте был запущен сервис WB Track для отправки посылок между пунктами выдачи.
Выход на рынок жилой недвижимости — не первая подобная инициатива компании. Ранее в этом году Wildberries уже экспериментировал с продажей дачных домов, бань и плавучих домов, а в 2024 году на площадке стартовали продажи автомобилей. Продажа квартир станет самым амбициозным проектом в этом направлении.