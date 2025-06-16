На Wildberries появится то, чего нет ни на одном другом маркетплейсе





Маркетплейс Wildberries готовится к смелому шагу — продаже недвижимости. Как сообщила ТАСС основатель и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким, в настоящее время ведутся активные переговоры о сотрудничестве с двумя крупными девелоперскими проектами. Цель — начать продажу квартир через платформу.

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