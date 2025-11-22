Top.Mail.Ru

На Windows 11 появилась полезная функция, которая давно есть в macOS

Артем
cghmgckdgykdyk.png

Microsoft объявила о внедрении полноценной поддержки таблиц в приложение «Блокнот».

Обновление для Windows 11 позволит создавать, редактировать и форматировать таблицы прямо в стандартном текстовом редакторе, что делает его более универсальным инструментом.

Владельцам macOS функция известна давно благодаря приложению «Заметки», однако на «винде» редактор появился только сейчас. Эксперты считают, что апдейт частично может заменить ранее удаленный компанией WordPad.

Пока обновление доступно для загрузки участникам Windows Insider на каналах обновлений Canary и Dev. Развертка стабильной версии начнется после тестирования и отладки всех процессов.
Microsoft
Нашли гениальный способ передачи файлов между Android, iOS, Windows и macOS
Как быстро зайти в BIOS на любом ПК
В Windows 11 появилось обновлённое меню «Пуск» с гибкими настройками

