На Windows 11 пришла долгожданная фишка, которая работает в macOS уже десяток лет



Компания Microsoft готовит большое обновление своей системы резервного копирования в Windows 11. Об этом пишет How-to Geek.



Согласно источнику, в текущем бета-обновлении Windows 11 Insider Preview 23493 обнаружено полезное нововведение, которое касается функции резервного копирования данных компьютера. Обычно резервная копия пригождается при переходе со старого ПК на новый, при необходимости переустановить Windows или заменить накопитель.



До сих пор резервная копия включала в себя лишь приложения, которые были установлены из магазина Microsoft Store. Однако теперь в неё будут входить и сторонние программы, которые пользователь скачал и установил со сторонних сайтов. К сожалению, само приложение всё еще не попадет в копию целиком, однако после восстановления на рабочем столе появится его иконка — по нажатию на значок пользователь сможет быстро подгрузить программу с сайта разработчика.



Похожая система уже много лет функционирует на macOS, лишь с той разницей, что «яблочная» утилита включает в резервные копии Time Machine все приложения целиком без исключения. После восстановления из копии владельцу Mac ничего не требуется делать вручную. Обновление от Microsoft еще не достигло такого уровня удобства, но серьезно к нему приблизилось.



Сейчас обновленный механизм резервного копирования тестируется, и в ближайшее время станет доступен для всех пользователей.