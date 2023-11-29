На Windows появился фирменный браузер Samsung





Компания Samsung выпустила десктопную версию браузера Samsung Internet. Её можно установить на ПК с Windows через магазин Microsoft.



До сих пор Samsung Internet был доступен только на смартфонах и планшетах. Десктопная версия основана на проекте Chromium (как Google Chrome, Microsoft Edge, «Яндекс Браузер» и многие другие). В него добавлены различные возможности, позволяющие синхронизировать данные между мобильным устройством и ПК.





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Среди функций Samsung Internet — синхронизация истории просмотра, сохранённых закладок и открытых вкладок между мобильной и десктопной версиями браузера. Для полноценного использования этих возможностей необходимо залогиниться в аккаунт Samsung. Также поддерживаются расширения и темы оформления, которые можно скачать из веб-магазина Chrome. Пользователи отмечают, что браузер пока сырой: не синхронизирует пароли и иногда подвисает без видимой причины.