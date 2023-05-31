На WWDC 2023 покажут не только iOS 17: Apple готовит большой релиз

Компания Apple готовит релиз трех новых моделей Mac на предстоящем мероприятии WWDC 2023. Об этом пишет 9to5Mac.
Ранее мы уже рассказывали об инсайде, который раскрыл намерения Apple представить новые компьютеры 5 июня. Теперь же Марк Гурман опубликовал новые подробности о них. Он утверждает, что компания покажет сразу несколько Mac на грядущем мероприятии.
Согласно источнику, одной из новинок станет MacBook Air с дисплеем диагональю 15 дюймов — такой модели у Apple еще никогда не было. Новый Air будет работать на прошлогоднем чипе Silicon M2, так как релиз Silicon M3 запланирован на позднюю осень.
Что касается других Mac, то здесь предположения разнятся. Инсайдеры сходятся на том, что это может быть обновленный Mac Studio и iMac 24.