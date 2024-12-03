На «Яндекс Маркет» пришли пираты из 90-х. Те, что десятилетиями сидели в ларьках

Александр


Музыкальные пираты восстали из небытия. Они обнаружили новый рынок сбыта краденого контента — через маркетплейсы. Через поиск можно найти десятки неофициальных сборников и дискографий артистов, которые наверняка даже не подозревают, что их музыку продают таким образом.

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Ассортимент ориентирован на тех, кто привык слушать музыку на дисках, как обычных Audio-CD, которые играют в старых магнитолах, так и на CD с mp3-файлами, которые воспроизводятся на чуть более современных музыкальных центрах и стационарных проигрывателях. Впрочем, есть и новинки — альбомы и сборники, вышедшие в 2023 и 2024 годах, хотя тоже от музыкантов, гремевших в прошлом (например, Scooter).



Судя по описанию, диски не штампованные, а самописные. Технологии их производства отличаются, первые отливаются на специализированных заводах, а для создания вторых достаточно дешёвого оборудования — пишущих DVD- или CD-приводов. Диски стоят от 300 до 500 рублей, что дешевле лицензионных изданий, которые обычно продаются по 1000 рублей и выше. При этом обещана цветная полиграфия. На качественный звук, скорее всего, не стоит надеяться даже в случае с Audio CD, ведь велик шанс, что пираты копируют треки не с нормальных изданий, а из сомнительных коллекций в mp3-формате.
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Комментарии

tellurian
+2070
tellurian
Скутер новые песни выпускает. На утуб слушаю иногда. И не только один.
2 часа назад в 21:38
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YABLOKOFON
+348
YABLOKOFON
Сомнительный бизнес при цене стримингов по цене чашки кофе а среднестатистической кофейне или они чего то знают чего не знаем мы

Подготовка к чебурнету? Будем смотреть ютуб на двд проигрывателях? и слушать музыку на сд? 😂
2 часа назад в 21:48
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