На «Яндекс Маркет» пришли пираты из 90-х. Те, что десятилетиями сидели в ларьках





Музыкальные пираты восстали из небытия. Они обнаружили новый рынок сбыта краденого контента — через маркетплейсы. Через поиск можно найти десятки неофициальных сборников и дискографий артистов, которые наверняка даже не подозревают, что их музыку продают таким образом. Музыкальные пираты восстали из небытия. Они обнаружили новый рынок сбыта краденого контента — через маркетплейсы. Через поиск можно найти десятки неофициальных сборников и дискографий артистов, которые наверняка даже не подозревают, что их музыку продают таким образом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ассортимент ориентирован на тех, кто привык слушать музыку на дисках, как обычных Audio-CD, которые играют в старых магнитолах, так и на CD с mp3-файлами, которые воспроизводятся на чуть более современных музыкальных центрах и стационарных проигрывателях. Впрочем, есть и новинки — альбомы и сборники, вышедшие в 2023 и 2024 годах, хотя тоже от музыкантов, гремевших в прошлом (например, Scooter).Судя по описанию, диски не штампованные, а самописные. Технологии их производства отличаются, первые отливаются на специализированных заводах, а для создания вторых достаточно дешёвого оборудования — пишущих DVD- или CD-приводов. Диски стоят от 300 до 500 рублей, что дешевле лицензионных изданий, которые обычно продаются по 1000 рублей и выше. При этом обещана цветная полиграфия. На качественный звук, скорее всего, не стоит надеяться даже в случае с Audio CD, ведь велик шанс, что пираты копируют треки не с нормальных изданий, а из сомнительных коллекций в mp3-формате.