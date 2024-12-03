На «Яндекс Маркет» пришли пираты из 90-х. Те, что десятилетиями сидели в ларьках

Музыкальные пираты восстали из небытия. Они обнаружили новый рынок сбыта краденого контента — через маркетплейсы. Через поиск можно найти десятки неофициальных сборников и дискографий артистов, которые наверняка даже не подозревают, что их музыку продают таким образом.
Судя по описанию, диски не штампованные, а самописные. Технологии их производства отличаются, первые отливаются на специализированных заводах, а для создания вторых достаточно дешёвого оборудования — пишущих DVD- или CD-приводов. Диски стоят от 300 до 500 рублей, что дешевле лицензионных изданий, которые обычно продаются по 1000 рублей и выше. При этом обещана цветная полиграфия. На качественный звук, скорее всего, не стоит надеяться даже в случае с Audio CD, ведь велик шанс, что пираты копируют треки не с нормальных изданий, а из сомнительных коллекций в mp3-формате.