АО «Телеспорт Груп» (TeleSport Group) подала в суд на «Яндекс». Иск рассмотрят 21 августа Мосгорсуд. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». TeleSport обвиняет поисковую компанию в нарушении прав на хайлайты (нарезки лучших моментов) футбольных матчей чемпионата Италии сезонов 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 годов.
TeleSport приложила к исковому заявлению 590 ссылок на поисковую выдачу «Яндекса». Претензии предъявляются также в отношении контента, который компания сама выкладывает в социальных сетях. Один из источников «Коммерсанта» пояснил, что 73% спорных ссылок индексируют видео, размещенные в официальных группах TeleSport и ее проекта «Сила ТВ» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Большинство ссылок в «Яндекс.Видео» уже недоступны для просмотра с пометкой «встраивание видео запрещено правообладателем». У официальных групп TeleSport и «Силы ТВ» во «ВКонтакте» около 950 тыс. подписчиков, в «Одноклассниках» — 410 тыс.
В иске утверждается, что в 2019 году TeleSport разрешила «Яндексу» использовать видео до 31 декабря, но лицензионное соглашение не было заключено. После этой даты «Яндекс.Видео» продолжил индексировать хайлайты.
В «Яндексе» считают иск безосновательным, поскольку TeleSport сама выложила свои видео в соцсетях, а поисковик проиндексировал их в публичном доступе. «TeleSport не может подать претензии в адрес социальных сетей, но почему-то подает их в сторону поисковика», — сообщил представитель «Яндекса». Он также подчеркнул, что поиском индексируется всё видео в интернете, которые размещаются в публичном доступе.
В «Яндексе» напомнили, что подобные ситуации должны регулироваться меморандумом о борьбе с пиратством, но он до сих пор не внесен в Госдуму. «Пока не будет принят равноприменимый "антипиратский закон", будут возникать ситуации, когда недобросовестные правообладатели пытаются заработать на контенте дважды — через размещение в интернете и через суд», — отметили в компании.
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