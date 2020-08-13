





АО «Телеспорт Груп» (TeleSport Group) подала в суд на «Яндекс». Иск рассмотрят 21 августа Мосгорсуд. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». TeleSport обвиняет поисковую компанию в нарушении прав на хайлайты (нарезки лучших моментов) футбольных матчей чемпионата Италии сезонов 2018–2019, 2019–2020 и 2020–2021 годов.TeleSport приложила к исковому заявлению 590 ссылок на поисковую выдачу «Яндекса». Претензии предъявляются также в отношении контента, который компания сама выкладывает в социальных сетях. Один из источников «Коммерсанта» пояснил, что 73% спорных ссылок индексируют видео, размещенные в официальных группах TeleSport и ее проекта «Сила ТВ» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».Большинство ссылок в «Яндекс.Видео» уже недоступны для просмотра с пометкой «встраивание видео запрещено правообладателем». У официальных групп TeleSport и «Силы ТВ» во «ВКонтакте» около 950 тыс. подписчиков, в «Одноклассниках» — 410 тыс.В иске утверждается, что в 2019 году TeleSport разрешила «Яндексу» использовать видео до 31 декабря, но лицензионное соглашение не было заключено. После этой даты «Яндекс.Видео» продолжил индексировать хайлайты.В «Яндексе» считают иск безосновательным, поскольку TeleSport сама выложила свои видео в соцсетях, а поисковик проиндексировал их в публичном доступе. «TeleSport не может подать претензии в адрес социальных сетей, но почему-то подает их в сторону поисковика», — сообщил представитель «Яндекса». Он также подчеркнул, что поиском индексируется всё видео в интернете, которые размещаются в публичном доступе.В «Яндексе» напомнили, что подобные ситуации должны регулироваться меморандумом о борьбе с пиратством, но он до сих пор не внесен в Госдуму. «Пока не будет принят равноприменимый "антипиратский закон", будут возникать ситуации, когда недобросовестные правообладатели пытаются заработать на контенте дважды — через размещение в интернете и через суд», — отметили в компании.