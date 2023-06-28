На YouTube переизобрели велосипед. Он без колес, но на палочках, и это нереально стильно!

Олег

YouTube


Зарубежный YouTube-блогер The Q опубликовал видеоролик со своим новым экспериментом. О нем рассказали в Yanko Design.

Блогер решил буквально переизобрести велосипед и отбросить самую неотъемлемую его часть — колеса. Вместо этого он придумал, как передвигаться на «палочках», крутя педали. Парень собрал металлическую конструкцию, включающую профиль, несколько велосипедных цепей, крепежи и покрышку. Собрав всё воедино, он получил «палочку» для передвижения: нечто среднее между колесом и гусеницей.

YouTube

YouTube

YouTube

В результате велосипед действительно поехал». Более того, для начинающих такой тип «колес» будет даже удобнее обычных, так как благодаря большему контактному пятну они более устойчивы на поверхности.

YouTube

YouTube



Правда, ездит такой велосипед очень медленно, да и долговечность конструкции «палочек» вызывает вопросы. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

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Ув. редакция, а за популяризацию проукраинских YouTube-каналов от РКН не прилетит?
21 минуту назад
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+26
ertoso
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7 минут назад
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