На YouTube появятся совершенно новые видео

Олег

YouTube


Компания Google добавила в процесс создания Shorts несколько нововведений. Одно из них уже давно используется в TikTok.

Как пишет The Verge, владельцы каналов на YouTube теперь могут добавлять к Shorts озвучку «электронным» голосом. Для этого нужно сначала создать текстовый конспект озвучки, после чего нажать на кнопку «Добавить голос». На выбор доступно 4 голоса. До сих пор блогерам нужно было самим наговаривать текст, а теперь они могут использовать машинную озвучку, например, для рекламных видео.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Второе нововведение — визуальные эффекты Minecraft. Анимированный геймплей можно наложить прямо на свое видео, что разнообразит ролик, если главное в нем — текст, а не видеоряд.

Видео: The Verge
Видео: The Verge

Скорее всего, в ближайшее время пользователи YouTube увидят новые типы роликов — с эффектом Minecraft и с электронной озвучкой. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
YouTube Music порадовал пользователей совершенно новым режимом работы
Мошенники научились ловко разводить тех, кто любит смотреть YouTube
Госдума проговорилась о будущем YouTube в России. Готовьтесь

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии