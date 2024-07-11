На YouTube появятся совершенно новые видео

Компания Google добавила в процесс создания Shorts несколько нововведений. Одно из них уже давно используется в TikTok.
Как пишет The Verge, владельцы каналов на YouTube теперь могут добавлять к Shorts озвучку «электронным» голосом. Для этого нужно сначала создать текстовый конспект озвучки, после чего нажать на кнопку «Добавить голос». На выбор доступно 4 голоса. До сих пор блогерам нужно было самим наговаривать текст, а теперь они могут использовать машинную озвучку, например, для рекламных видео.
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Второе нововведение — визуальные эффекты Minecraft. Анимированный геймплей можно наложить прямо на свое видео, что разнообразит ролик, если главное в нем — текст, а не видеоряд.
Видео: The Verge
Скорее всего, в ближайшее время пользователи YouTube увидят новые типы роликов — с эффектом Minecraft и с электронной озвучкой.