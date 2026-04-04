На заправках, мойках и парковках перестала работать оплата картами

Владельцы терминалов подтвердили, что оплата картой недоступна, тогда как платежи по QR-коду в ряде случаев продолжают работать, однако проходят не с первого раза и с задержкой. Неполадки носят массовый характер и наблюдаются по всей территории России. Причины сбоя пока остаются неизвестными. От банков поступает противоречивая информация: одни говорят о хакерской атаке на систему, другие о технических работах.
В Telegram-канале Vendista последнее сообщение о сбоях датировано 6 февраля 2026 года. Тогда компания сообщала о проблемах с процессингом «Ваш платёжный проводник»: почти все транзакции через этот канал отклонялись. Информации о текущем сбое на канале на момент публикации не появилось. При этом в документации Vendista указано, что сервер ждёт ответа на авторизационный запрос 30 секунд, и если ответа нет, транзакция считается неудачной.
Ситуация усугубляется тем, что 3 апреля в России уже наблюдался массовый сбой в работе приложений крупнейших банков. О неполадках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской и Нижегородской областей, а также других регионов страны. Тогда клиенты не могли совершать платежи, переводы и пользоваться онлайн-сервисами.