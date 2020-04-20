В качестве одной и мер борьбы с коронавирусом COVID-19 многие работодатели отправили своих сотрудников на удалённую работу. Это позволяет людям социально дистанцироваться, но так их продуктивность может снизиться. Ниже — несколько советов, которые помогут вам работать дома так же эффективно и комфортно, как в офисе.
Составьте расписание
Отдели свою домашнюю жизнь от трудовых обязанностей. Заранее составьте расписание дел по дому и выделите на них определённое время, чтобы работать по графику.
Делайте перерывы
Сидеть перед монитором по 8 часов в день без перерыва губительно как для физического, так и ментального здоровья. Периодически отходите от компьютера и разминайтесь или делайте упражнения. Фокусируйтесь на чём-нибудь, что поможет вам отвлечься и снять напряжение.
Используйте лучшее офисное ПО
Компания Microsoft разрабатывает офисные продукты, которые не только позволяют работать с документами, но также общаться с коллегами, не ощущая какой-либо дискомфорт. Например, в сервисе Team, который входит в состав Microsoft Office, можно совместно просматривать и редактировать документы Word, Excel и PowerPoint. Этот сервис также позволяет проводить групповые видеоконференции с любым количеством участников, причём они могут находиться друг от друга очень далеко, в любой точке мира.
Приобрести офисные продукты Microsoft с большой скидкой можно на keysworlds.com — новом маркетплейсе, где представлено разнообразное ПО. Этот магазин предлагает нашим читателям скидку от 35 до 50% на различные продукты. Например, keysworlds продаёт лицензию Office 2019 меньше чем за половину от обычной цены — за 64.54. $ Используя промокод KWS50, можно уменьшить эту цену ещё наполовину — до 32.27. $
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- Windows 10 Home + Office 2019 Pro: $39.38
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