



В качестве одной и мер борьбы с коронавирусом COVID-19 многие работодатели отправили своих сотрудников на удалённую работу. Это позволяет людям социально дистанцироваться, но так их продуктивность может снизиться. Ниже — несколько советов, которые помогут вам работать дома так же эффективно и комфортно, как в офисе.



Составьте расписание



Отдели свою домашнюю жизнь от трудовых обязанностей. Заранее составьте расписание дел по дому и выделите на них определённое время, чтобы работать по графику.



Делайте перерывы



Сидеть перед монитором по 8 часов в день без перерыва губительно как для физического, так и ментального здоровья. Периодически отходите от компьютера и разминайтесь или делайте упражнения. Фокусируйтесь на чём-нибудь, что поможет вам отвлечься и снять напряжение.



Используйте лучшее офисное ПО



Компания Microsoft разрабатывает офисные продукты, которые не только позволяют работать с документами, но также общаться с коллегами, не ощущая какой-либо дискомфорт. Например, в сервисе Team, который входит в состав Microsoft Office, можно совместно просматривать и редактировать документы Word, Excel и PowerPoint. Этот сервис также позволяет проводить групповые видеоконференции с любым количеством участников, причём они могут находиться друг от друга очень далеко, в любой точке мира.



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