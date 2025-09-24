Начались продажи российского электрокара Eonyx. Цена — ниже 1 млн рублей!

Олег

Фото: Автотор

Фото: Автотор

В России начались продажи сверхкомпактного электромобиля отечественного производства по цене ниже миллиона рублей. Подробности у «Китайских автомобилей».

Согласно источнику, машина под названием Eonyx собирается на заводе калилинградского «Автотора». На выбор доступны три варианта авто, и все они проходят по категории L7 — то есть квадрициклы. Электрокары подойдут для доставок, городских служб, нужд курортных объектов или даже просто гонять в «Пятерочку» и обратно по району. Габариты — 2 860 х 1 500 х 1 566 мм, колесная база – 1 815 мм, клиренс – 170 мм.

Фото: Автотор
Фото: Автотор

Двухместный пассажирский миниэлектромобиль фактически является перелицованным китайским Today Sunshine M2 — компании, которая продает свои машины через платформу Alibaba. Внешне авто слегка напоминает Mini Cooper, который взяли за крышу и вытянули в высоту. Силуэт схож с советским «Запорожцем». Интерьер детализирован, продуман по цветам и вообще оформлен вполне солидно. Тут есть мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контроль и прочие радости жизни.

Фото: Автотор
Фото: Автотор

На самом деле это не совсем двухместка, так как задний ряд тут раскладывается в виде небольшой скамейки — при желании можно (но не стоит) уместиться даже вчетвером. За движение отвечает моноприводной электромотор на 9,5 л.с., который провезет вас на одной зарядке до 100 км. Ценник — от 840 тысяч рублей.

Фото: Автотор
Фото: Автотор

Есть также грузовая версия типа «комби» на базе «китайца» EV600, и пикап — все стоят до миллиона рублей.

Китайские автомобили
Комментарии

+83
Gabriel
Службы доставки будут в восторге.
Сегодня в 15:00
+128
rosario Gabriel
Не будут. Он заряжается долго, а на смену зарядки не хватит
2 часа назад в 17:49
+4
manlit
Вот китайская версия. Автотор начал готовит нашу версию в 2023г. Тогда они привозили разные разные версии электромобилей. Ценник кстати вполне адекватный.
Сегодня в 15:43
+4
manlit
Фото не грузится
Сегодня в 15:45
#
EDD
+903
EDD
Евнух.
Сегодня в 17:10
